Динамо съездило в Мариуполь, Шахтер разгромил Зарю. Результаты матчей чемпионата Украины

На этих выходных были сыграны матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Мариуполь и Динамо сыграли матч, который особенно ждали футбольные болельщики - ранее Динамо даже получило техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь.

Матч получился напряженным, несмотря на то, что Динамо практически весь матч, кроме концовки поединка, владело преимуществом. Тем не менее, счет открыли именно приазовцы - это Тотовицкий забил после подачи с фланга и ошибки защитников Динамо.

В перерыве главный тренер киевлян Александр Хацкевич провел замену - вместо Морозюка вышел Николай Шапаренко. Стоит отметить, что замена сыграла довольно быстро - сначала молодой полузащитник отдал голевой пас на Беседина, а потом забил сам отличным ударом с лета. Также на 72-й минуте отметился Цыганков, замкнув подачу Кендезры.

Но Мариуполь не собирался сдаваться - сначала Тотовицкий сократил отставание, а потом азовцы прижали киевлян к их воротам, но сравнять счет все-таки не сумели.

Мариуполь – Динамо 2:3

Голы: Тотовицкий, 28, 78 — Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.

Мариуполь: Худжамов — Дава, Яворский, Насонов, Демири — Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) — Дедечко (Игнатенко, 79).

Динамо: Бойко — Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера — Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) — Беседин.

Шахтер без особых проблем переиграл Зарю.

Матч проходил при тотальном контроле донецкой команды. Но Заря, несмотря на все атаки Шахтера и ошибки защитников, держалась до 41-й минуты усилиями голкипера Андрея Лунина. Именно тогда Тайсон сумел забить столь важный гол.

Во втором тайме картина игры особо не поменялась - Заря пыталась, но не могла, а Шахтер после нескольки попыток забил еще гол - это Феррейра "закрыл" быструю контратаку горняков.

На последней минуте матча дебютным голом отметился новичок горянков Кайоде - проведший сильный поединок Лунин не смог словить мяч, и нападающему оставалось лишь проткнуть мяч в сетку.

Заря — Шахтер 0:3

Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 92

Заря: Лунин — Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер — Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри — Лунев (Фаупала, 46).

Шахтер: Пятов — Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон — Феррейра.

Результаты матчей украинской Премьер-лиги:

Ворскла — Верес 0:0

Карпаты - Черноморец 3:1

Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 — Третьков, 45+3 (с пенальти)

Зирка — Александрия 0:0

Сталь – Олимпик 0:0

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Шахтер разгромил Мариуполь, а Динамо - Ворсклу.