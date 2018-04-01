Динамо съездило в Мариуполь, Шахтер разгромил Зарю. Результаты матчей чемпионата Украины

На этих выходных были сыграны матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги.
Мариуполь и Динамо сыграли матч, который особенно ждали футбольные болельщики - ранее Динамо даже получило техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь.
Матч получился напряженным, несмотря на то, что Динамо практически весь матч, кроме концовки поединка, владело преимуществом. Тем не менее, счет открыли именно приазовцы - это Тотовицкий забил после подачи с фланга и ошибки защитников Динамо.
В перерыве главный тренер киевлян Александр Хацкевич провел замену - вместо Морозюка вышел Николай Шапаренко. Стоит отметить, что замена сыграла довольно быстро - сначала молодой полузащитник отдал голевой пас на Беседина, а потом забил сам отличным ударом с лета. Также на 72-й минуте отметился Цыганков, замкнув подачу Кендезры.
Но Мариуполь не собирался сдаваться - сначала Тотовицкий сократил отставание, а потом азовцы прижали киевлян к их воротам, но сравнять счет все-таки не сумели.
Мариуполь – Динамо 2:3
Голы: Тотовицкий, 28, 78 — Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.
Мариуполь: Худжамов — Дава, Яворский, Насонов, Демири — Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) — Дедечко (Игнатенко, 79).
Динамо: Бойко — Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера — Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) — Беседин.
Шахтер без особых проблем переиграл Зарю.
Матч проходил при тотальном контроле донецкой команды. Но Заря, несмотря на все атаки Шахтера и ошибки защитников, держалась до 41-й минуты усилиями голкипера Андрея Лунина. Именно тогда Тайсон сумел забить столь важный гол.
Во втором тайме картина игры особо не поменялась - Заря пыталась, но не могла, а Шахтер после нескольки попыток забил еще гол - это Феррейра "закрыл" быструю контратаку горняков.
На последней минуте матча дебютным голом отметился новичок горянков Кайоде - проведший сильный поединок Лунин не смог словить мяч, и нападающему оставалось лишь проткнуть мяч в сетку.
Заря — Шахтер 0:3
Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 92
Заря: Лунин — Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер — Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри — Лунев (Фаупала, 46).
Шахтер: Пятов — Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон — Феррейра.
Результаты матчей украинской Премьер-лиги:
Ворскла — Верес 0:0
Карпаты - Черноморец 3:1
Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 — Третьков, 45+3 (с пенальти)
Зирка — Александрия 0:0
Сталь – Олимпик 0:0
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
В прошлом туре Шахтер разгромил Мариуполь, а Динамо - Ворсклу.
Комментарии
Правила комментирования