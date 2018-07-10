10 июля 2018, вторник

Динамо сообщило о подписании бразильского защитника

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Сидклей заключил с Динамо контракт на пять лет
Фото: ФК Динамо

Сидклей заключил с Динамо контракт на пять лет

Защитник бразильского Атлетико Паранаэнсе Сидклей официально стал новичком Динамо.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 25-летний футболист заключил трудовой договор на пять сезонов - до лета 2023 года.

В украинской команде игрок обороны будет выступать под 17-м номером на футболке. Информацию о том, за какую именно сумму перешел новичок, Динамо не раскрывает.

Недавно СМИ узнали, что Динамо, Шахтер и российский Зенит сделали предложение по поводу приобретения защитника. По данным медиа, предложение киевского клуба было наиболее привлекательным. Отмечалось, что Атлетико Паранаэнсе оценивает игрока в 4 млн евро.

Позже Сидклей вылетел в Украину для того, чтобы оформить свой трансфер к вице-чемпиону Украины.

Накануне защитник сообщил о том, что покидает Бразилию и станет игроком Динамо.

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