Динамо согласовало контракт с бразильским полузащитником - СМИ

Динамо согласовало переход бразильского полузащитника Палмейраса Данило Невеша, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, контракт 25-летнего бразильца с киевским клубом будет рассчитан на 5 лет.

В ближайшее время Невеш должен дать пресс-конференцию, чтобы попрощаться с Палмейрасом. Пресса предполагает, что сумма трансфера составит 4,8 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что Динамо близко к подписанию бразильского полузащитника Палмейраса Данило Невеша (Че Че).

Накануне сообщалось об интересе Динамо к приобретению форварда краковской Вислы Карлоса Лопеса Уэски. Ранее появилась информация, что киевский клуб намерен за 3,5 млн евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду.