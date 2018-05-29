30 мая 2018, среда

Динамо согласовало контракт с бразильским полузащитником - СМИ

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Данило Невеш согласовал условия перехода в Динамо

Данило Невеш согласовал условия перехода в Динамо

Динамо согласовало переход бразильского полузащитника Палмейраса Данило Невеша, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, контракт 25-летнего бразильца с киевским клубом будет рассчитан на 5 лет.

В ближайшее время Невеш должен дать пресс-конференцию, чтобы попрощаться с Палмейрасом. Пресса предполагает, что сумма трансфера составит 4,8 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что Динамо близко к подписанию бразильского полузащитника Палмейраса Данило Невеша (Че Че).

Накануне сообщалось об интересе Динамо к приобретению форварда краковской Вислы Карлоса Лопеса Уэски. Ранее появилась информация, что киевский клуб намерен за 3,5 млн евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду.

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