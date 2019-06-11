Динамо собралось вернуть Зозулю — СМИ Сегодня, 16:05 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете via Facebook Контракт Зозули с Альбасете заканчивается этим летом ФК Альбасете via Facebook

Динамо заинтересовалось возвращением украинского нападающего Альбасете, своего воспитанника Романа Зозули, сообщает Dynamo.kiev.ua.



По информации портала, стороны ведут предварительные переговоры, и киевский клуб уже сделал предложение 29-летнему игроку по поводу трансфера.

Как отмечает медиа, сам футболист раздумывает над возможным переходом в Динамо. Действующий контракт форварда заканчивается этим летом, поэтому потенциальная сделка пройдет на бесплатной основе.

Вместе с тем, в соглашении Зозули с Альбасете есть пункт, согласно которому в случае выхода команды в первый по рангу дивизион Испании Примеру, его договор будет продлен автоматически.

По итогам сезона клуб украинского нападающего занял четвертое место в Сегунде, поэтому сыграет в стыковых матчах за право выступать в элите.

Сообщалось, что Зозуля заинтересовал ряд клубов элитного дивизиона чемпионата Испании.