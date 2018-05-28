28 мая 2018, понедельник

Динамо собралось вернуть вратаря и защитника из турецкого клуба - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Динамо хочет выкупить у Бешикташа контракт Дениса Бойко
Фото: ФК Динамо via Facebook

Динамо хочет выкупить у Бешикташа контракт Дениса Бойко

Киевское Динамо направило турецкому Бешикташу запрос о трансфере вратаря Дениса Бойко и защитника Домагоя Виду, сообщает Fotospor.

По информации источника, "бело-синие" готовы заплатить за двух игроков 3,5 миллиона евро. Турецкий клуб эта сумма не устраивает, он хочет заполучить 5 миллионов евро за двух футболистов, чтобы отбить затраты, которые были сделаны на этих игроков во время их приобретения.

Денис Бойко вторую часть прошлого сезона играл за Динамо на правах аренды, успев провести 18 матчей во всех турнирах. В этих поединках он пропустил 15 мячей.

Вида покинул Динамо и подписал контракт с турецким Бешикташем контракт на 4,5 года только в январе этого года. Президент Динамо Игорь Суркис предлагал хорватскому футболисту самый дорогой контракт в истории клуба, а также любое место в его структуре после завершения карьеры, но тот отказался.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове