Динамо собралось вернуть вратаря и защитника из турецкого клуба - СМИ

Киевское Динамо направило турецкому Бешикташу запрос о трансфере вратаря Дениса Бойко и защитника Домагоя Виду, сообщает Fotospor.

По информации источника, "бело-синие" готовы заплатить за двух игроков 3,5 миллиона евро. Турецкий клуб эта сумма не устраивает, он хочет заполучить 5 миллионов евро за двух футболистов, чтобы отбить затраты, которые были сделаны на этих игроков во время их приобретения.

Денис Бойко вторую часть прошлого сезона играл за Динамо на правах аренды, успев провести 18 матчей во всех турнирах. В этих поединках он пропустил 15 мячей.

Вида покинул Динамо и подписал контракт с турецким Бешикташем контракт на 4,5 года только в январе этого года. Президент Динамо Игорь Суркис предлагал хорватскому футболисту самый дорогой контракт в истории клуба, а также любое место в его структуре после завершения карьеры, но тот отказался.