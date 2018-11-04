Динамо собралось подписать игрока сборной Украины из чемпионата Бельгии - СМИ

Руслан Малиновский забивал в двух последних матчах за сборную Украины

Динамо намерено подписать полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, выступающего в чемпионате Бельгии за Генк, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, усилиться 25-летним хавбеком киевляне намерены уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 21 матч за Генк, отметившись десятью голами и шестью результативными передачами.

За сборную Украины полузащитник провел 16 матчей, забив два гола. Примечательно, что оба забитых мяча Малиновского за национальную команду пришлись на два последних матча - против Италии (1:1) и Чехии (1:0).

Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В последнем матче за Генк Малиновский отметился двумя голами и результативной передачей в рамках чемпионата Бельгии.

В позапрошлом туре Малиновский был признан лучшим игроком Генка в матче бельгийского первенства против Стандарда.