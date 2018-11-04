Динамо собралось подписать игрока сборной Украины из чемпионата Бельгии - СМИ

Динамо намерено подписать полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, выступающего в чемпионате Бельгии за Генк, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, усилиться 25-летним хавбеком киевляне намерены уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Малиновский сыграл 21 матч за Генк, отметившись десятью голами и шестью результативными передачами.
За сборную Украины полузащитник провел 16 матчей, забив два гола. Примечательно, что оба забитых мяча Малиновского за национальную команду пришлись на два последних матча - против Италии (1:1) и Чехии (1:0).
Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.
В последнем матче за Генк Малиновский отметился двумя голами и результативной передачей в рамках чемпионата Бельгии.
В позапрошлом туре Малиновский был признан лучшим игроком Генка в матче бельгийского первенства против Стандарда.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования