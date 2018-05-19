Динамо - Шахтер. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги

НВ следит за ходом игры заключительного тура украинской Премьер-лиги Динамо - Шахтер, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 19 мая, в 19.30 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан - Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Ротань - Гусев, Шапаренко, Гармаш, Вербич - Беседин

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко - Малышев, Степаненко - Зубков, Алан Патрик, Марлос - Кайоде

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, начнется 19 мая в 19.30 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал 2+2.

Динамо: досрочно заняло второе место в Премьер-лиге с отставанием от ставшего чемпионом Шахтера на пять очков. Команда подходит к игре с серией из одного поражения (от Шахтера в Кубке Украины) в 10-ти предыдущих поединках во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не знает поражений от Шахтера в текущем сезоне УПЛ (две победы по 1:0 и ничья 0:0). Под вопросом участие полузащитников Владимира Шепелева и Дерлиса Гонсалеса (травмы).

Шахтер: досрочно стал чемпионом Украины в прошлом туре. Команда подходит к игре с серией из шести побед кряду во всех турнирах. Коллектив не знает побед над Динамо в текущем сезоне УПЛ (два поражения по 0:1 и ничья 0:0). Не сможет рассчитывать на защитников Сергея Кривцова и Ивана Ордеца (травмы), а также основных полузащитников Тайсона, Фреда (подготовка к ЧМ-2018) и нападающего Факундо Феррейру.

Статистика знает 83 матча между командами. Динамо победило в 28-ми поединках, Шахтер - в 32-х, в 23-х случаях соперники не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шахтер является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,91, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 3,30, а ничья - в 3,60.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Динамо приводит минимум три причины, почему стоит посетить этот матч: