Динамо - Шахтер. Онлайн-трансляция финала Кубка Украины

НВ пересказывает ход финального матча Кубка Украины Динамо - Шахтер, а также событий вокруг него. Игра состоится сегодня, 9 мая, в 20.30 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Вербич - Беседин

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Феррейра

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Днепре на стадионе Днепр Арена, начнется 9 мая в 20.30 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Динамо: 11 раз выигрывало Кубок Украины; проиграло финал Кубка Украины Шахтеру (0:1) в прошлом году. Команда занимает второе место в украинской Премьер-лиге, отставая от лидирующего Шахтера на пять очков за два тура до завершения первенства. Коллектив не знает поражений восемь поединков кряду во всех турнирах.

Шахтер: 11 раз выигрывал Кубок Украины; победил в финале Кубка Украины Динамо (1:0) в прошлом году. Команда лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая идущее на втором месте Динамо с отрывом в пять очков за два тура до завершения первенства. Коллектив потерпел одно поражение в предыдущих восьми поединках во всех турнирах - от Динамо на своем поле в Премьер-лиге (0:1).

Статистика знает 82 матча между командами. Динамо победило в 28-ми поединках, Шахтер - в 31-м, в 23-х случаях соперники не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Шахтеру - коэффициент на его победу равен 1,91, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 3,75, а ничья - в 3,30.