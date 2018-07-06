06 июля 2018, пятница

Динамо, Шахтер и российский клуб сошлись в борьбе за бразильского защитника - СМИ

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Предложение Динамо по Сидклею (слева) является самым привлекательным - медиа

Предложение Динамо по Сидклею (слева) является самым привлекательным - медиа

Динамо, Шахтер и российский Зенит сделали предложение Атлетико Паранаэнсе по поводу приобретения защитника Сидклея, сообщает журналистка Надя Мауад в своем блоге на авторитетном бразильском ресурсе Globo.

По ее информации, предложение киевского клуба является наиболее привлекательным. Отмечается, что Атлетико Паранаэнсе оценивает игрока в 4 млн евро.

Согласно данным журналистки, судьба дальнейшая 25-летнего футболиста, который сейчас выступает на правах аренды в Коринтиансе, должна разрешиться сегодня, 6 июля.

Как сообщает Мауад, у Коринтианса была опция на покупку Сидклея, которая составляла 3 млн евро, но клуб не воспользовался ею.

Сообщалось, что полузащитник Сан-Паулу Жуниор Таварес перейдет в киевское Динамо на правах аренды.

Также появилась информация, что Палмейрас отказал Шахтеру в продаже полузащитника Рожера Гедеша.

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