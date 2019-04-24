Динамо - Шахтер. Видеообзор матча Вчера, 22:06 388 Цей матеріал також доступний українською УПЛ Шахтер не реализовал пенальти на последней минуте матча УПЛ

Донецкий Шахтер и киевское Динамо разошлись миром (0:0) в матче 25 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.



В течение матча команды создали минимум моментов. В частности, Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот Шахтера. Донецкий клуб лишь однажды смог потревожить Дениса Бойко.

На последней минуте матча Динамо могло упустить ничью, но спас Бойко, парировав пенальти в исполнении нападающего донецкого клуба Жуниора Мораеса.

Обзор матча

Шахтер сохранил отрыв от Динамо в семь очков.

Пенальти на последней минуте не помог Шахтеру победить Динамо в матче украинской Премьер-лиги.