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Динамо - Шахтер. Видеообзор матча

Вчера, 22:06
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Динамо - Шахтер. Видеообзор матча - фото

УПЛ

Шахтер не реализовал пенальти на последней минуте матча

Донецкий Шахтер и киевское Динамо разошлись миром (0:0) в матче 25 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

В течение матча команды создали минимум моментов. В частности, Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот Шахтера. Донецкий клуб лишь однажды смог потревожить Дениса Бойко.

На последней минуте матча Динамо могло упустить ничью, но спас Бойко, парировав пенальти в исполнении нападающего донецкого клуба Жуниора Мораеса.

Обзор матча

Шахтер сохранил отрыв от Динамо в семь очков.

Пенальти на последней минуте не помог Шахтеру победить Динамо в матче украинской Премьер-лиги.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Динамо (Киев)

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