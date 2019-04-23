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Динамо - Шахтер. Онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

Вчера, 23:20
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Динамо - Шахтер. Онлайн-трансляция матча Премьер-лиги - фото

ФК Шахтер

В личных встречах преимущество на стороне Шахтера

НВ следит за игрой 25-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Начало - в 18.30 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Шапаренко, Сидклей - Вербич

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тайсон, Коваленко, Соломон - Мораес

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 24 апреля в 18.30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале 2+2.

Динамо: занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на семь очков. Коллектив потерпел два поражения в шести предыдущих матчах всех турниров при четырех победах;

Команда не сможет рассчитывать из-за травм и дисквалификации на оборонца Йосипа Пиварича, полузащитников Дениса Гермаша и Миккеля Дуэлунда, а также нападающих Франа Соля и Артема Беседина.

Шахтер: лидирует в Премьер-лиге с отрывом в семь очков от главного преследователя Динамо. Коллектив выиграл девять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;

Клуб в предыдущей игре победил Динамо в четвертьфинале Кубка Украины. Команда не сможет рассчитывать на полузащитника Марлоса (травма).

Статистика знает 88 матчей между командами. Динамо победило в 31-м поединке, Шахтер - в 34-х, в 23-х случаях соперники не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение не отдается никому - коэффициент на победу каждой из команд равен 2,55, тогда как ничья оценивается в 3,25.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Вот такое превью матча сделало Динамо:

Теги:   ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Премьер-лига Украины Футбол

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