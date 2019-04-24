Динамо - Шахтер - 0:0. События по минутам матча Премьер-лиги Вчера, 20:32 3628 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер В личных встречах преимущество на стороне Шахтера ФК Шахтер

НВ следит за игрой 25-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Начало - в 18.30 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера

Запас: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили, Русин

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес

Запас: Шевченко, Матвиенко, Бутко, Тете, Коваленко, Дентиньо, Маркос Антонио

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 24 апреля в 18.30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале 2+2.

Динамо: занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на семь очков. Коллектив потерпел два поражения в шести предыдущих матчах всех турниров при четырех победах;

Команда не сможет рассчитывать из-за травм и дисквалификации на оборонца Йосипа Пиварича, полузащитников Дениса Гермаша и Миккеля Дуэлунда, а также нападающих Франа Соля и Артема Беседина.

Шахтер: лидирует в Премьер-лиге с отрывом в семь очков от главного преследователя Динамо. Коллектив выиграл девять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;

Клуб в предыдущей игре победил Динамо в четвертьфинале Кубка Украины. Команда не сможет рассчитывать на полузащитника Марлоса (травма).

Статистика знает 88 матчей между командами. Динамо победило в 31-м поединке, Шахтер - в 34-х, в 23-х случаях соперники не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение не отдается никому - коэффициент на победу каждой из команд равен 2,55, тогда как ничья оценивается в 3,25.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

90+5 минута. Все, финальный свисток! 0:0

90+4 минута. Мораес с пенальти пробил в левый от себя угол, но Бойко среагировал! Вот это концовка!

90+3 минута. Вот это поворот! Пенальти в ворота Динамо! Бурда сфолил в своей штрафной на Дентиньо - арбитр указал на точку!

90 минута. Игроки Динамо выбежали в контратаку, де Пена сделал пас на Цитаишвили, но тот не сумел остановить мяч еще и залез в офсайд

89 минута. Обе команды не очень большими силами идут в атаку, чтобы вырвать победу в этом матче

87 минута. Дентиньо сорвал атаку Динамо, остановив Буяльского

85 минута. Бурда нейтрализовал прострел Соломона, однако мяч улетел до Дентиньо, который не успел среагировать на такой подарок от защитника

83 минута. Пятов удачно сыграл на выходе, не дав Русину выйти на ударную позицию

80 минута. В Исмаили получился удар ножницами в ближний угол, но не хватило точности

79 минута. Теперь уже Цитаишвили получил желтую за то, что пошел прямой ногой на Коваленко

78 минута. Тайсон ценой фола остановил Цитаишвили, за что получил желтую карточку

77 минута. Цыганков сделал навес на дальнюю штангу со штрафного, но слишком сильно

75 минута. Степаненко пошел в подкат и сам же получил повреждения

73 минута. Вербич получил повреждения и вместо него на поле появился Русин

72 минута. Цыганков со штрафного с дальней дистанции выстрелил выше ворот

70 минута. Динамо прижало Шахтер возле собственной штрафной, но пока без опасных моментов



68 минута. Замена у Шахтера. Бутко вышел вместо Болбата

67 минута. Буялський сфолил на Исмаили

65 минута. Разыграли киевляне стандарт, Цыганков сделал опасный навес на дальнюю штангу, но Миколенко не дотянулся до мяча

64 минута. Цитаишвили накрутил нескольких защитников на правом фланге и заработал на себе фол

63 минута. Тепрь уже Болбат увидел перед собой желтый свет

62 минута. Цитаишвили сделал навес на де Пена, а уругваец опасно сыграл в нападении на Пятове, за что получил горчичник

60 минута. Нем со штрафного угодил в стенку

58 минута. Исмаили отдал на Мораеса, но того перед штрафной сбил Миколенко. Арбитр показал защитнику желтую

57 минута. Бурда получил желтую

55 минута. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко вышел Цитаишвили

54 минута. Бойко вынес кулаками навес со стандарта и зацепил Кривцова, нанеся тому травму

53 минута. Шепелев сбил Хочолаву. Шахтер выполнит опасный штрафной

51 минута. Нем получил пас в штрафной Динамо, но лайнсмен поднял флажок, фиксируя офсайд

49 минута. Команды продолжают не форсировать события на поле

47 минута. Цыганков сфолил на Исмаили в центре поля

46 минута. Второй тайм начался!

45+2 минута. Звучит свисток на перерыв! 0:0

45 минута. Де Пена оказался в офсайде

42 минута. Бурда головой пробил мимо ворот после навеса углового

40 минута. Де Пена снова прострелил с левого фланга, но Исмаили опередил Шапаренко и выбил мяч

38 минута. Мораес сзади ударил по ногам Шепелева, но арбитр решил не наказывать нападающего Шахтера

35 минута. Де Пена сделал очередной навес с левого фланга и заработал угловой

33 минута. Де Пена сделал опасный навес в штрафную Шахтера, но Вербич сфолил на Хочолаве

32 минута. Арбитр показал желтую карточку Буяльскому за фол на Исмаили

30 минута. Тайсон пробил со штрафного низом - Бойко зафиксировал мяч

29 минута. Кадар и Кендзера сбили Соломона вблизи своей штрафной. Опасный стандарт у ворот Динамо

27 минута. После нескольких навесов в штрафную Динамо мяч в итоге оказался в руках Бойко

25 минута. Де Пена выбежал в контратаку, но затормозил и потерял мяч. Заметно, что у игрока Динамо недостаточно игровой практики



24 минута. В достаточно спокойном темпе действуют команды

21 минута. Болбат мог прострелить в штрафную, но потерял мяч

18 минута. Цыганков со стандарта попал в стенку

15 минута. Пятов кулаками выбил навес Миколенко, но столкнулся с Хочолавой и получил повреждения



14 минута. Не прошел навес Соломона с левого фланга, защитник Динамо выбили мяч

11 минута. Лайнсмен поднял флажок, фиксируя офсайд у Вербича

8 минута. Алан Патрик потерял мяч на своей половине поля, Шапаренко подхватил круглого и отдал на де Пена, но удар у новичка Динамо не вышел

6 минута. Опасно у ворот Динамо! Нем пробивал в касание с близкого расстояния, но выше пролетел мяч

3 минута. Де Пена сфолил на фланге на Болбате, Бойко кулаками выбил навес со стандарта

1 минута. Последовал пас из глубины на Вербича, но словенец оказался в офсайде

Матч начался!

Стали известны составы команд:

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера

Запас: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили, Русин

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес

Запас: Шевченко, Матвиенко, Бутко, Тете, Коваленко, Дентиньо, Маркос Антонио

Вот такое превью матча сделало Динамо:

