Динамо - Шахтер - 0:0. Онлайн-трансляция матча Премьер-лиги
НВ следит за игрой 25-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Начало - в 18.30 по киевскому времени.
Стартовые составы:
Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера
Запас: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили, Русин
Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес
Запас: Шевченко, Матвиенко, Бутко, Тете, Коваленко, Дентиньо, Маркос Антонио
Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 24 апреля в 18.30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале 2+2.
Динамо: занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на семь очков. Коллектив потерпел два поражения в шести предыдущих матчах всех турниров при четырех победах;
Команда не сможет рассчитывать из-за травм и дисквалификации на оборонца Йосипа Пиварича, полузащитников Дениса Гермаша и Миккеля Дуэлунда, а также нападающих Франа Соля и Артема Беседина.
Шахтер: лидирует в Премьер-лиге с отрывом в семь очков от главного преследователя Динамо. Коллектив выиграл девять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;
Клуб в предыдущей игре победил Динамо в четвертьфинале Кубка Украины. Команда не сможет рассчитывать на полузащитника Марлоса (травма).
Статистика знает 88 матчей между командами. Динамо победило в 31-м поединке, Шахтер - в 34-х, в 23-х случаях соперники не выявили победителя.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение не отдается никому - коэффициент на победу каждой из команд равен 2,55, тогда как ничья оценивается в 3,25.
Текстовая онлайн-трансляция НВ
35 минута. Де Пена сделал очередной навес с левого фланга и заработал угловой
33 минута. Де Пена сделал опасный навес в штрафную Шахтера, но Вербич сфолил на Хочолаве
32 минута. Арбитр показал желтую карточку Буяльскому за фол на Исмаили
30 минута. Тайсон пробил со штрафного низом - Бойко зафиксировал мяч
29 минута. Кадар и Кендзера сбили Соломона вблизи своей штрафной. Опасный стандарт у ворот Динамо
27 минута. После нескольких навесов в штрафную Динамо мяч в итоге оказался в руках Бойко
25 минута. Де Пена выбежал в контратаку, но затормозил и потерял мяч. Заметно, что у игрока Динамо недостаточно игровой практики
24 минута. В достаточно спокойном темпе действуют команды
21 минута. Болбат мог прострелить в штрафную, но потерял мяч
18 минута. Цыганков со стандарта попал в стенку
15 минута. Пятов кулаками выбил навес Миколенко, но столкнулся с Хочолавой и получил повреждения
14 минута. Не прошел навес Соломона с левого фланга, защитник Динамо выбили мяч
11 минута. Лайнсмен поднял флажок, фиксируя офсайд у Вербича
8 минута. Алан Патрик потерял мяч на своей половине поля, Шапаренко подхватил круглого и отдал на де Пена, но удар у новичка Динамо не вышел
6 минута. Опасно у ворот Динамо! Нем пробивал в касание с близкого расстояния, но выше пролетел мяч
3 минута. Де Пена сфолил на фланге на Болбате, Бойко кулаками выбил навес со стандарта
1 минута. Последовал пас из глубины на Вербича, но словенец оказался в офсайде
Матч начался!
Стали известны составы команд:
Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера
Запас: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили, Русин
Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес
Запас: Шевченко, Матвиенко, Бутко, Тете, Коваленко, Дентиньо, Маркос Антонио
Вот такое превью матча сделало Динамо: