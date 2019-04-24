Динамо - Шахтер - 0:0. Онлайн-трансляция матча Премьер-лиги Сегодня, 19:01 1851 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер В личных встречах преимущество на стороне Шахтера ФК Шахтер

НВ следит за игрой 25-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Начало - в 18.30 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера

Запас: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили, Русин

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес

Запас: Шевченко, Матвиенко, Бутко, Тете, Коваленко, Дентиньо, Маркос Антонио

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 24 апреля в 18.30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале 2+2.

Динамо: занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на семь очков. Коллектив потерпел два поражения в шести предыдущих матчах всех турниров при четырех победах;

Команда не сможет рассчитывать из-за травм и дисквалификации на оборонца Йосипа Пиварича, полузащитников Дениса Гермаша и Миккеля Дуэлунда, а также нападающих Франа Соля и Артема Беседина.

Шахтер: лидирует в Премьер-лиге с отрывом в семь очков от главного преследователя Динамо. Коллектив выиграл девять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;

Клуб в предыдущей игре победил Динамо в четвертьфинале Кубка Украины. Команда не сможет рассчитывать на полузащитника Марлоса (травма).

Статистика знает 88 матчей между командами. Динамо победило в 31-м поединке, Шахтер - в 34-х, в 23-х случаях соперники не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение не отдается никому - коэффициент на победу каждой из команд равен 2,55, тогда как ничья оценивается в 3,25.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

35 минута. Де Пена сделал очередной навес с левого фланга и заработал угловой

33 минута. Де Пена сделал опасный навес в штрафную Шахтера, но Вербич сфолил на Хочолаве

32 минута. Арбитр показал желтую карточку Буяльскому за фол на Исмаили

30 минута. Тайсон пробил со штрафного низом - Бойко зафиксировал мяч

29 минута. Кадар и Кендзера сбили Соломона вблизи своей штрафной. Опасный стандарт у ворот Динамо

27 минута. После нескольких навесов в штрафную Динамо мяч в итоге оказался в руках Бойко

25 минута. Де Пена выбежал в контратаку, но затормозил и потерял мяч. Заметно, что у игрока Динамо недостаточно игровой практики



24 минута. В достаточно спокойном темпе действуют команды

21 минута. Болбат мог прострелить в штрафную, но потерял мяч

18 минута. Цыганков со стандарта попал в стенку

15 минута. Пятов кулаками выбил навес Миколенко, но столкнулся с Хочолавой и получил повреждения



14 минута. Не прошел навес Соломона с левого фланга, защитник Динамо выбили мяч

11 минута. Лайнсмен поднял флажок, фиксируя офсайд у Вербича

8 минута. Алан Патрик потерял мяч на своей половине поля, Шапаренко подхватил круглого и отдал на де Пена, но удар у новичка Динамо не вышел

6 минута. Опасно у ворот Динамо! Нем пробивал в касание с близкого расстояния, но выше пролетел мяч

3 минута. Де Пена сфолил на фланге на Болбате, Бойко кулаками выбил навес со стандарта

1 минута. Последовал пас из глубины на Вербича, но словенец оказался в офсайде

Матч начался!

Стали известны составы команд:

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера

Запас: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили, Русин

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес

Запас: Шевченко, Матвиенко, Бутко, Тете, Коваленко, Дентиньо, Маркос Антонио

Вот такое превью матча сделало Динамо:

