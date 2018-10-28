Динамо сенсационно проиграло Львову, Карпаты разгромили Черноморец. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

Состоялись три матча 13 тура чемпионата Украины по футболу.

Главной сенсацией тура стало поражение Динамо на своем поле от Львова. На 21-й минуте львовской команде удалась результативная атака, которую точным ударом в угол ворот завершил Тейлор. Этот гол стал победным и нанес Динамо второе поражение в чемпионате. После этого тура киевский клуб отстает от лидера Шахтера на 5 очков.

Победу в этом туре одержала еще одна львовская команда - Карпаты. Львовяне отгрузили в ворота Черноморца 5 голов и не пропустили ни одного.

В заключительном матче тура Ворскла одержала волевую победу в матче с Олимпиком - 2:1.

Черноморец - Карпаты - 0:5

Голы: Швед, 2 (пен.), Понде, 48, Мякушко, 78, 90+4, Гуцуляк, 90+6

Черноморец: Литовченко, Остапенко, Грачев, Рыжук, Трубочкин, Чорний (Карноза, 58), Смирнов (Мютзерс, 85), Мусолитин, Бабенко, Татарков (Штогрин, 77), Коваль

Карпаты: Шевченко, Мегремич, Мирошниченко, Лебеденко, Бородай, Карраскаль (Вербный, 73), Эрбес, Швед (Мендес, 82), Кльоц, Гуцуляк, Понде (Мякушко, 64)

Предупреждение: Грачев, Трубочкин, Штогрин, - Мегремич, Понде, Кльоц

Обзор матча

Динамо - Львов - 0:1

Гол: Тэйлор, 21

Динамо: Бойко, Шабанов, Пиварич (Супряга, 57), Сидклей, Кендзера, Вербич, Сидорчук (Шапаренко, 46), Шепелев (Гармаш, 74), Че Че, Цыганков, Миколенко

Львов: Бандура, Западня, Приймак, Путраш (Голиков, 64), Тейлор, Аугусто Бруно (Энрике Араужо, 55, Янчак, 80), Жонатан, Адамюк, Сабину, Парамонов, Мартан

Предупреждение: Че Че - Путраш, Рафаэл Сабино, Приймак, Парамонов, Тейлор, Жонатан

Удаление: Сабину, 90

Обзор матча

Ворскла - Олимпик - 2:1

Голы: Политыло, 16 (пен) Снурницин, 44 (авт) Кулач, 67

Ворскла: Шуст, Чижов, Сапай, Якубу (Скляр, 75), Даллку, Шарпар, Чеснаков, Ребенок, Пердута, Карека (Коломоец, 55), Кулач (Одарюк, 90)

Олимпик: Махновский, Цимбалюк, Зубейко (Билоног, 74), Снурницин, Сондей (Балашов, 46), Кольцов (Шиндер, 56), Политыло, Гай, Ксенз, Пасич, Дегтярев

Предупреждение: Даллку - Ксенз

Удаление: Даллку, 33

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Таблица сайта УПЛ

Накануне Шахтер разгромил киевский Арсенал со счетом 3:0, а Десна победила Мариуполь - 2:0.

НВ