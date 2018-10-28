Динамо сенсационно проиграло Львову, Карпаты разгромили Черноморец. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

Состоялись три матча 13 тура чемпионата Украины по футболу.
Главной сенсацией тура стало поражение Динамо на своем поле от Львова. На 21-й минуте львовской команде удалась результативная атака, которую точным ударом в угол ворот завершил Тейлор. Этот гол стал победным и нанес Динамо второе поражение в чемпионате. После этого тура киевский клуб отстает от лидера Шахтера на 5 очков.
Победу в этом туре одержала еще одна львовская команда - Карпаты. Львовяне отгрузили в ворота Черноморца 5 голов и не пропустили ни одного.
В заключительном матче тура Ворскла одержала волевую победу в матче с Олимпиком - 2:1.
Черноморец - Карпаты - 0:5
Голы: Швед, 2 (пен.), Понде, 48, Мякушко, 78, 90+4, Гуцуляк, 90+6
Черноморец: Литовченко, Остапенко, Грачев, Рыжук, Трубочкин, Чорний (Карноза, 58), Смирнов (Мютзерс, 85), Мусолитин, Бабенко, Татарков (Штогрин, 77), Коваль
Карпаты: Шевченко, Мегремич, Мирошниченко, Лебеденко, Бородай, Карраскаль (Вербный, 73), Эрбес, Швед (Мендес, 82), Кльоц, Гуцуляк, Понде (Мякушко, 64)
Предупреждение: Грачев, Трубочкин, Штогрин, - Мегремич, Понде, Кльоц
Обзор матча
Динамо - Львов - 0:1
Гол: Тэйлор, 21
Динамо: Бойко, Шабанов, Пиварич (Супряга, 57), Сидклей, Кендзера, Вербич, Сидорчук (Шапаренко, 46), Шепелев (Гармаш, 74), Че Че, Цыганков, Миколенко
Львов: Бандура, Западня, Приймак, Путраш (Голиков, 64), Тейлор, Аугусто Бруно (Энрике Араужо, 55, Янчак, 80), Жонатан, Адамюк, Сабину, Парамонов, Мартан
Предупреждение: Че Че - Путраш, Рафаэл Сабино, Приймак, Парамонов, Тейлор, Жонатан
Удаление: Сабину, 90
Обзор матча
Ворскла - Олимпик - 2:1
Голы: Политыло, 16 (пен) Снурницин, 44 (авт) Кулач, 67
Ворскла: Шуст, Чижов, Сапай, Якубу (Скляр, 75), Даллку, Шарпар, Чеснаков, Ребенок, Пердута, Карека (Коломоец, 55), Кулач (Одарюк, 90)
Олимпик: Махновский, Цимбалюк, Зубейко (Билоног, 74), Снурницин, Сондей (Балашов, 46), Кольцов (Шиндер, 56), Политыло, Гай, Ксенз, Пасич, Дегтярев
Предупреждение: Даллку - Ксенз
Удаление: Даллку, 33
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Таблица сайта УПЛ
Накануне Шахтер разгромил киевский Арсенал со счетом 3:0, а Десна победила Мариуполь - 2:0.
НВ
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