30 мая 2018, среда

Динамо сделало запрос по приобретению испанского нападающего - медиа

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Динамо интересуется условиями потенциального трансфера Карлос Лопеса
Фото: ФК Висла

Динамо интересуется условиями потенциального трансфера Карлос Лопеса

Динамо обратилось в польскую Вислу по поводу трансфера испанского форварда Карлоса Лопеса Уэски, сообщает Wislaportal.pl.

По информации портала, киевский клуб интересуется у польской стороны, на каких условиях та может отпустить 27-летнего игрока.

Конкурентами Динамо в борьбе за футболиста ресурс называет греческий АЕК и некие клубы из Саудовской Аравии.

Накануне СМИ узнали, что украинская сторона заинтересована в приобретении форварда краковской Вислы.

Срок контракта Лопеса с Вислой истекает следующим летом, его трансферная стоимость - 3 миллиона евро. В прошлом сезоне нападающий сыграл за Вислу 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола.

В предыдущие годы форвард выступал за испанские Онтиньет, Фуэнлабраду, Эльденсе и Вильярреал-2, также играл в России за Петротрест в местной Футбольной национальной лиге.

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