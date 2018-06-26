Динамо сделало предложение о переходе аргентинскому нападающему - СМИ

Брайан Мансилья думает над переходом в Динамо - медиа

Динамо сделало предложение о трансфере нападающему аргентинского Расинга Брайану Мансилье, сообщает Esperanzaracinguista.

Как отметил источник в окружении игрока, тот анализирует предложение украинской стороны и еще не уверен в целесообразности перехода.

Действующий трудовой договор 21-летнего футболиста с Расингом заканчивается в 2020 году. Необходимая сумма компенсации за трансфер, прописанная в его контракте, составляет 9 млн долларов.

Ранее бразильский полузащитник Данило дас Невес Пинейро, более известный как Че Че, стал игроком Динамо.

Позже стало известно, что бывший защитник Металлиста Папа Гуйе прошел медосмотр в киевском клубе перед своим переходом.

Сообщалось, что Бешикташ вызвал на предсезонный медосмотр украинского вратаря Дениса Бойко, несмотря на слухи о его переходе на полноценной основе в Динамо, где он провел предыдущие полгода на правах аренды.