Динамо вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе

Динамо вышло в следующий раунд за тур до конца группового этапа

Победив со счетом 1:0 на выезде Астану, Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы.

Гости едва не пропустили мяч уже в дебюте поединка, когда после нескольких ударов их ворота спасали Денис Бойко, Никита Бурда и неточность самих хозяев.

Постепенно киевская команда установила контроль за игрой и на исходе получаса матча сумела отличиться голом. Несколько передач в одно касание вывели Беньямина Вербича на ударную позицию, и тот из пределов штрафной несильно низом отправил мяч в дальний угол ворот после эффектного паса от Виктора Цыганкова.

После пропущенного гола Астана снова перехватила инициативу и могла восстановить равновесие под конец тайма, но Роман Муртазаев не попал по снаряду вблизи рамки соперника.

После перерыва казахстанский коллектив продолжил владеть территориальным преимуществом, тем не менее, не использовал свои моменты. Наиболее выгодный шанс был у того же Муртазаева, который не угодил в ворота.

Динамо удалось удержать победный результат, благодаря которому команда выиграла группу K и пробилось в плей-офф Лиги Европы.

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Астана - Динамо 0:1

Гол: Вербич, 29

Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов (Шомко, 75) – Томасов, Маевский, Кляйнхайслер, Муртазаев — Кабананга (Янга, 62), Алмейда (Мужиков, 59)

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Че Че, Шепелев — Цыганков (Морозюк, 83), Шапаренко (Гармаш, 64), Сидклей — Вербич (Сидорчук, 76)

Предупреждены: Постников, Кляйнхаслер — Че Че, Гармаш

НВ