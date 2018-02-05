Динамо рискует потерять игрока сборной Украины на первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Полузащитник Динамо и сборной Украины Руслан Ротань рискует пропустить первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа 15 февраля из-за травмы.

В комментарии FootBoom агент футболиста Вячеслав Заховайло со ссылкой на врачей сообщил о том, что игроку понадобится минимум семь-десять дней на восстановление от повреждения.

"Ушиб Ротаня оказался довольно-таки неприятным. Руслану сейчас тяжело ступать на ногу. Боль дает о себе знать", - заявил представитель полузащитника.

Вместе с тем, агент не знает, почему среди всех новичков футболист не был заявлен Динамо на вторую часть сезона в Премьер-лиги, но уверен, что клуб все делает вовремя, поскольку, возможно, есть некие процедурные вопросы.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между вице-чемпионом Украины и греческим АЕКом состоится в Афинах.

Ранее Динамо официально объявило о переходе Руслана Ротаня. Контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона.