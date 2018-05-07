Динамо решило за 5 млн евро вернуть вратаря и защитника - медиа

Динамо намерено за 5 миллионов евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду, сообщает Fotospor.

По информации медиа, президент украинского клуба Игорь Суркис попросил об этой сделке в своем письме, направленном турецкой стороне.

"Денис не желает возвращаться, проявите понимание. Вида отправился в Стамбул ради денег, но понял, что ошибся, и [не имеет места в основном составе, поэтому] хочет играть", - цитирует функционера издание.

Если верить содержанию письма, президент Динамо считает, что сумма компенсации за обоих игроков в размере пяти миллионов евро будет обоснованной.

В феврале украинский клуб объявил о переходе Бойко. Страж ворот перешел из турецкой команды на правах аренды до лета 2018 года.

В январе Вида подписал контракт с Бешикташем на 4,5 года. С тех пор хорватский футболист провел 15 поединков за "Орлов" и отличился одним голом. Сообщалось, что фанаты стамбульского клуба недовольны его игрой.