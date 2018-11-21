Динамо решило уволить скандального функционера - журналист

Динамо решило уволить уволить вице-президента Евгения Красникова, сообщает журналист Сергей Болотников на странице программы ТаТоТаке в Instagram.
По его информации, киевский клуб в ближайшие дни объявит об увольнении функционера, поскольку руководство недовольно работой Красникова.
Согласно данным Болотникова, конфликт назревал давно, а сам вице-президент Динамо уже несколько месяцев не получает зарплату и больше времени проводит в Харькове, чем в Киеве.
Бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников, которого отстраняли от футбола за причастность к договорному матчу, приступил к работе вице-президентом Динамо в августе 2018 года.
В сентябре сообщалось, что главный тренер Динамо Александр Хацкевич был недоволен уровнем исполнителей, которых привел в команду новый функционер.
Летом 2013 года Красников получил дисквалификацию на пять лет от Спортивного арбитражного суда в Лозанне за причастность к договорному матчу между Металлистом и Карпатами в сезоне 2007/2008. Осенью 2015 года Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины снял дисквалификацию с функционера.
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