Динамо решило простимулировать деньгами Зарю в игре против Шахтера - медиа

Динамо рассчитывает на потерю очков Шахтером в матче против Зари

Динамо собирается заплатить Заре за предстоящую 5 мая игру 30-го тура украинской Премьер-лиги против своего конкурента в борьбе за чемпионство Шахтера, рассчитывая на потерю очков донецким клубом, сообщает Zarya.lg.ua.

Сайт болельщиков луганской команды не приводит конкретную сумму, что хочет заплатить столичный клуб, который за три тура до завершения первенства отстает от лидирующих в таблице "Горняков" на три очка.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис признался, что стимулирует все команды, которые играют против Шахтера, добавив, что это же делает и Шахтер.

"Давайте не будем делать вид, что этого никто не знает", - заявил функционер.

Накануне стало известно, что нападающий и атакующий полузащитник Шахтера соответственно Оларенважу Кайоде и Марлос не сыграют в 30-м туре украинской Премьер-лиги против Зари 5 мая из-за дисквалификации.

27 апреля Шахтер, ослабленный травмами и дисквалификациями основных футболистов Ярослава Ракицкого, Тараса Степаненко, Марлоса, Бернарда и Факундро Феррейры,переиграл на выезде Мариуполь со счетом 1:0.