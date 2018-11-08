08 ноября 2018, четверг

Динамо - Ренн. видео голов и обзор матча

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Динамо отметилось тремя забитыми мячами

Динамо отметилось тремя забитыми мячами

Динамо в домашних стенах со счетом 3:1 победило Ренн в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Киевская команда имела ощутимый перевес на протяжении всего поединка. Хозяевам удалось открыть счет на 14-й минуте после гола Беньямина Вербича, которому ассистировал Виктор Цыганков.

На 69-й минуте Виталий Миколенко увеличил преимущество украинского клуба, воспользовавшись передачей все того же Цыганкова.

Спустя четыре оборота секундной стрелки взятием ворот отличился Николай Шапаренко. Ренн сумел забить лишь однажды на исходе основного времени благодаря Теосону Сибачо.

В четвертом туре группового раунда Лиги Европы Динамо на своем поле переиграло Ренн с результатом 3:1.

НВ

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