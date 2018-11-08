Динамо - Ренн. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

НВ следит за игрой четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 8 ноября, в 19.55 по киевскому времени.

Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Че-Че, Буяльский, Шапаренко – Сидклей, Цыганков – Вербич

Запас: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Шабанов, Супряга, Дуэлунд

Ренн: Коубек – Бенсебаини, Ньямси, Да Силва, Траоре – Леа Силики, Поа – Буриго, Зеффан – Сарр, Бен Арфа

Запас: Гертмонас, Сибачо, Ньянг, Андре, дель Кастильо, Юну, Желен

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 8 ноября в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Динамо: занимает второе место в группе K Лиги Европы с пятью очками после ничьих с Астаной (дома), Яблонцем (в гостях) и победы над Ренном (на выезде). Команда подходит к игре с двумя поражениями в трех предыдущих матчах во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на оборонца Ивана Пиварича и нападающего Артема Беседина (травмы), а также полузащитника Владимира Шепелева.

Ренн: занимает третье место в группе K Лиги Европы с тремя очками после победы над Астаной (дома) и двух поражений от Астаны (в гостях) и Динамо (на своем поле). Команда подходит к игре с двумя поражениями в четырех предыдущих матчах во всех турнирах при одной победе. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитников Клемана Гренье и Якоба Йоханссона.

Статистика знает один официальный матч между этими командами, который состоялся в третьем туре группового раунда Лиги Европы две недели назад. Тогда Динамо со счетом 2:1 оказалось сильнее Ренна.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Динамо является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,10, тогда как выигрыш Ренна оценивается в 3,60, а ничья - в 3,20.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Стали известны стартовые составы:

Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Че-Че, Буяльский, Шапаренко – Сидклей, Цыганков – Вербич

Ренн: Коубек – Бенсебаини, Ньямси, Да Силва, Траоре – Леа Силики, Поа – Буриго, Зеффан – Сарр, Бен Арфа