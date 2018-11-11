Динамо разгромило Мариуполь, Шахтер обыграл Ворсклу. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В рамках 15 тура чемпионата Украины по футболу киевское Динамо на своем поле разгромило Маруиуполь со счетом 4:0, а Шахтер на выезде одолел Ворсклу 2:0.

Первый гол Динамо забило на 33-й минуте - голкипер справился с первым ударом Шапаренко, но на добивании украинский хавбек был точен. Во втором тайме киевский клуб полностью деклассировал соперника. Сначала Вербич замкнул прострел с фланга, а через несколько минут Чоботенко срезал мяч в собственные ворота. На этом Динамо не остановилась и в конце матча Цыганков ударом с пенальти поставил точку, забив четвертый гол в ворота Мариуполя.

Донецкий Шахтер обыграл Ворсклу 2:0 и сохранил отрыв от Динамо на 8 очков. Донецкий клуб сделал результат еще в первом матче, когда в ворота полтавчан влетело два гола. Сначала Тайсон вывел на ударную позицию Веллингтона Нема и тот пробил мимо голкипера Ворсклы, а в конце первой 45-минутки Майкон со штрафного удвоил преимущество Шахтера.

Динамо - Мариуполь - 4:0

Голы: Шапаренко, 33, Вербич, 57, Чоботенко, 62 (аг), Цыганков, 85 (пен)

Динамо: Бойко, Бурда, Сидклей, Миколенко, Кадар, Шапаренко (Сидорчук, 76), Вербич (Супряга, 86), Цыганков, Шепелев, Буяльский (Че Че, 67), Морозюк

Мариуполь: Гальчук, Кирюханцев (Полегенько, 81), Быков, Чоботенко, Тищенко, Игнатенко (Мишньов, 62), Федорчук, Зубков, Пихаленок, Вакула, Борячук (Чурко, 71)

Предупреждение: Тищенко, 21, Федорчук, 25, Борячук, 35, Морозюк, 67, Быков, 84, Кадар, 87

Обзор матча

Ворскла - Шахтер - 0:2

Голы: Веллингтон Нем, 19, Майкон, 41

Ворскла: Шуст, Даллку, Чижов, Сапай (Сергийчук, 74), Артур, Шарпар (Мысык, 87), Скляр, Ребенок (Сакив, 46), Габелок, Пердута, Коломоец

Шахтер: Пятов, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко, Майкон, Веллингтон Нем (Болбат, 79), Мораес (Кайоде, 88)

Предупреждение: Скляр, 66, Майкон, 68

Обзор матча

Таблица сайта УПЛ

В прошлом туре чемпионата Украины Шахтер одержал волевую победу над Динамо со счетом 2:1.

НВ