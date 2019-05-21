Динамо рассматривает вариант с назначением иностранного тренера — журналист Сегодня, 02:47 778 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Хацкевич на 90 процентов покинет Динамо — журналист ФК Динамо

Динамо изучает возможность назначения на пост наставника команды иностранного специалиста, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В футбольном шоу ТаТоТаке он рассказал, что по его информации, вероятность непродления контракта с нынешним рулевым коллектива Александром Хацкевичем составляет 90 процентов.

«Возможно, будет зарубежный специалист у руля Динамо. Идут некие консультации, наводятся справки», — резюмировал Спиваковский.

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По его словам, сейчас киевский клуб проводит «более-менее» интенсивный подбор кандидатов, а в приоритете — Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

По данным журналиста телеканалов Футбол ½ Игоря Бурбаса, судьба Хацкевича уже определена, и о ней тот узнает 21 мая на запланированной с президентом Игорем Суркисом и вице-президентом Евгением Красниковым встрече.

Сообщалось, что Динамо рассматривает Калитвинцева в качестве кандидата на пост наставника. Ранее СМИ узнали, что спортивный директор киевского клуба Алексей Михайличенко отказался возглавить команду.