Динамо проведет переговоры с иностранным тренером — СМИ Сегодня, 14:28 863 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook В Динамо может смениться тренерский штаб ФК Динамо via Facebook

Динамо обсудит с иностранным тренером его назначение на пост наставника команды, сообщает Sport Arena.

По информации портала, переговоры киевского клуба с не называемым специалистом по поводу его работы находятся решающей стадии.

Как отмечает медиа, в ближайшее время тренер планирует прибыть в Киев, где должен посетить матч команды против Львова в 31-м туре украинской Премьер-лиги 26 мая.

По данным ресурса, в случае успешных переговоров, Динамо объявит о назначении нового наставника после заключительного, 32-го тура первенства. Действующий контракт нынешнего рулевого Александра Хацкевича заканчивается летом.

Сообщалось, что клуб изучает возможность назначения на пост наставника команды иностранного тренера. Ранее появилась информация, что также рассматривается Юрий Калитвинцев.

Перед этим СМИ узнали, что спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко отказался возглавить команду.