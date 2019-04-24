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Динамо просматривает нигерийского защитника - СМИ

Сегодня, 16:27
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Динамо просматривает нигерийского защитника - СМИ - фото

Динамомания

Джозеф может сыграть в центре обороны и опорной зоне

На просмотр в Динамо прибыл защитник из Нигерии Джозеф, сообщает Динамомания.

По информации портала, высокому и худощавому футболисту 19 лет. Он может сыграть как на позиции центрального оборонца, так и опорного полузащитника.

Как отмечает медиа, приезд молодого игрока ранее был анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком.

Недавно уругвайский полузащитник Карлос де Пена стал игроком Динамо.

Ранее появилась информация, что де Пена больше недели находился на просмотре в киевском клубе, и его порекомендовал один из бывших тренеров команды.

В январе этого года Динамо подписало испанского экс-нападающего нидерландского Виллем II Франа Соля.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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