Динамо просматривает нигерийского защитника - СМИ Сегодня, 16:27 214 Цей матеріал також доступний українською Динамомания Джозеф может сыграть в центре обороны и опорной зоне Динамомания

На просмотр в Динамо прибыл защитник из Нигерии Джозеф, сообщает Динамомания.



По информации портала, высокому и худощавому футболисту 19 лет. Он может сыграть как на позиции центрального оборонца, так и опорного полузащитника.

Как отмечает медиа, приезд молодого игрока ранее был анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком.

Недавно уругвайский полузащитник Карлос де Пена стал игроком Динамо.

Ранее появилась информация, что де Пена больше недели находился на просмотре в киевском клубе, и его порекомендовал один из бывших тренеров команды.

В январе этого года Динамо подписало испанского экс-нападающего нидерландского Виллем II Франа Соля.

