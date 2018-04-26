Динамо прояснило вопрос с будущим троих игроков

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил о том, что клуб продлит контракты с ведущими игроками средней линии Сергеем Сидорчуком и Виталием Буяльским, но готов расстаться с защитником Евгением Хачериди.

По словам функционера, соглашения с полузащитниками будут "сто процентно" продлены, сообщает Sport Arena. Действующие контракты с этими исполнителями заканчиваются летом 2019 года.

"Это наши динамовские парни с динамовским сердцем. Я вот только что сидел с Сидорчуком, это золотой парень. Он сам говорит: "В любое время [подпишем новое соглашение]", - отметил Суркис.

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Руководитель Динамо признался, что ему сложно говорить о том, покинет ли команду Хачериди, отметив, что у него открытые, честные и прозрачные отношения с футболистом, информирует Динамомания.

"Если Женя найдет себе команду, которая будет ему по душе, и он будет получать удовольствие от того, что будет играть в футбол в 31 год и славно закончит карьеру, я буду ему только аплодировать. Может, он еще пригодится и сборной Украины. Но футбол тем и интересен, что незаменимых нет", - добавил Суркис.

Ранее президент Динамо выразил сомнения, что защитник Евгений Хачериди, нападающий Дьемерси Мбокани и еще один нападающий Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе.