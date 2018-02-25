Динамо проиграло Вересу, Шахтер разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Украины

В воскресенье, 25 февраля, четырьмя матчами завершился 21-й тур чемпионата Украины по футболу

Динамо сенсационно на выезде уступило Вересу. Ровенская команда в первом тайме забила дважды. Сначала отличился Станислав Кулиш, затем Руслан Ротань бул удален за фол последней надежды, а Сергей Симинин реализовал пенальти.

Еще до перерыва в меньшинстве Динамо один мяч отыграло. Беньямин Вербич снабдил передачей Виктора Цыганкова, а тот отправил мяч в сетку.

После перерыва градус накала еще больше возрос. Это повлекло за собой большое количество нарушений и карточек. В середине тайма Никита Бурда за девять минут получил две желтые карточки и оставил Динамо вдевятером. Тут же Верес мог возвращать преимущество в два мяча, но Руслан Степанюк в хорошем моменте пробил в штангу. После этого удаление произошло уже в составе хозяев - за вторую желтую досрочно отдыхать отправился Симинин. Однако, несмотря на это, Динамо так и не смогло спасти матч, а Степанюк все-таки добился своего и забил третий мяч своей команды.

Благодаря этой победе Верес вернулся в верхнюю шестерку, а Динамо отстало от Шахтера на шесть очков.

Верес - Динамо 3:1

Голы: Кулиш, 13, Симинин, 23 (с пенальти), Степанюк, 82 — Цыганков, 43.

Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов, Степанюк (Жулио Сезар, 90), Пепи (Мягков, 58) – Кулиш (Морозенко, 72).

Динамо: Рудько – Морозюк, Кадар, Бурда, Пиварич – Цыганков (Гонсалес, 74), Буяльский, Ротань, Вербич – Мораес (Гармаш, 46), Беседин.

Предупреждения: Степанюк, Симинин, Бандура — Бурда, Морозюк, Кадар.

Удаления: Симинин, 72 — Ротань, 22, Бурда, 67.

В матче Шахтера все было гораздо однозначнее. "Горняки" уже в первом тайме забили пять мячей в ворота Зирки и решили исход поединка. Второй тайм стал формальностью и завершился без голов.

Зирка гарантированно финиширует в нижней шестерке по итогам первой части сезона, а Шахтер увеличил свой отрыв от Динамо.

Шахтер — Зирка 5:0

Голы: Феррейра, 14, 45, Коваленко, 19, Марлос, 21, 43

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава (Матвиенко, 70), Ордец, Исмаили — Фред, Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон (Дентиньо, 77) — Феррейра



Зирка: Паст — Маткобожик, Веремеев (Братков, 25), Цюпа — Чичиков (Прядун, 65), Дрышлюк, Драченко, Гедж, Билоног — Рассадкин, Петров (Загальский, 47)

Предупреждения: Хочолава, Тайсон, Фред, Марлос — Маткобожик, Петров, Загальский, Цюпа, Дрышлюк

Заря обыграла Ворсклу в матче за третье место. Все в этой игре предопределило необязательное удаление Вадима Сапая во втором тайме, после чего команда Юрия Вернидуба поймала кураж и забила трижды. Особого внимания заслуживает гол Иури, отправленный в ворота Богдана Шуста красивым ударом в падении через себя.

Благодаря этой победе Заря сократила отставание от полтавчан в турнирной таблице до одного очка.

Заря - Ворскла 3:0

Голы: Гордиенко, 70, Иури, 76, Громов, 88

Заря: Лунин — Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко — Силас, Андриевский (Харатин, 78) — Караваев, Иури (Кочергин, 81), Громов — Фаупала (Гордиенко, 69)

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар (Васин, 31) — Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок — Коломоец (Глущук, 78)

Предупреждения: Чечер — Коломоец, Сапай, Кулач, Васин

Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка)

В еще одном матче игрового дня Олимпик в Киеве во втором тайме дожал Сталь и сохранил шансы на попадание в верхнюю шестерку по итогам первой части сезона. Судьба этой путевки решится в следующем туре в очном матче донецкой команды против Мариуполя.

Олимпик — Сталь 2:0

Голы: Кисиль, 67, Беленький, 75 (с пенальти).

Олимпик: Махарадзе — Эмерсон, Кулинич, Парцвания — Е. Пасич, Цымбалюк, Доронин, Немчанинов (Леонидас, 57) — Г. Пасич (Щедрый, 82), Сондей (Кисиль, 65) — Беленький.

Сталь: Пеньков — Джонатан, Даниелян (Якимив, 71), Грачев, Ощипко — Эберт, Копытов — Задерака, Климчук (Нуриев, 76), Кузык —Тиаго (Мысык, 55).

Предупреждения: Эмерсон, Цымбалюк, Г. Пасич, Кисиль — Джонатан, Якимив, Ощипко.

Напомним, накануне в рамках 21-го тура чемпионата Украины Александрия обыграла Мариуполь, а Черноморец в меньшинстве удержал ничью в матче с Карпатами.

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