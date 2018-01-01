Динамо проиграло последний матч в 2018 году Сегодня, 22:11 152 Цей матеріал також доступний українською Динамо не удалось реализовать сразу несколько моментов

Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.

Хозяева поля лучше соперника начали матч, но неожиданно пропустили на 10-й минуте. Это Мартин Долежал головой замкнул подачу с углового на дальней стойке и попал точно в сетку.

Забитый мяч придал сил гостям, которые имели еще несколько возможностей отличиться голом до перерыва. В одном эпизоде арбитр не увидел чистый пенальти, когда вратарь киевской команды Георгий Бущан сбил в собственной штрафной того же Долежала.

Перерыв дал возможность Динамо перегруппироваться и выйти с лучшим настроем на поле. Подопечные Александра Хацкевича доминировали на поле, но так и не сумели подобрать ключи к чужим воротам.

Дважды забить мог Беньямин Вербич, но его удары то не попадали в рамку, то были заблокированы оппонентом. Кроме того, в стойку угодил Артем Беседин после прострела удачно вышедшего на замену Георгия Цитаишвили.

В итоге Динамо не сумело спастись от поражения, что не помешало команде удержать победу в своей группе и выйти в 1/16 финала Лиги Европы, куда она пробилась еще по итогам пятого тура.

Динамо - Яблонец 0:1

Гол: Долежал, 10

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Вербич — Беседин (Дуэлунд, 66 (Андриевский, 75)

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек — Травник, Кратохвил (Бржечка, 89), Хюбшман, Йовович (Соболь, 79) — Храмоста (Акоста, 70) — Долежал

Предупреждены: Кадар, Вербич — Долежал, Говорка, Голеш

НВ