Динамо проиграло Александрии и потеряло второе место. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В воскресенье, 25 ноября, состоялись заключительные три матча 16 тура украинской Премьер-лиги.
Киевское Динамо неожиданно проиграло на выезде Александрии и уступило второе место в турнирной в таблице.
Хозяева открыли счет очень быстро. Уже на 4-й минуте Цуриков в одно касание замкнул навес с правого фланга, пробив точно в угол. Александрия имела несколько возможностей, чтобы удвоить преимущество, но вместо этого пропустила на 33-й минуте от Вербича, который головой отправил мяч в сетку.
Во втором тайме Александрия получила шанс на пенальти, который удачно реализовал Запорожан. Этот гол оказался победным для хозяев, которые обошли Динамо в турнирной таблице и вышли на второе место.
В других двух матчах чемпионата Украины Заря не сумела победить Олимпик и выйти в верхнюю шестерку турнирной таблицы, а Черноморец в битве аутсайдеров со счетом 2:1 одолел Арсенал-Киев.
Олимпик - Заря - 1:1
Голы: Балашов, 59 (пен.) - Вернидуб, 50
Олимпик: Махновский, Зубейко (Тейшейра, 61), Кравченко, Гришко, Вакуленко, Гай (Дегтярев, 77), Е. Пасич, Политыло (Цимбалюк, 66), Ксенз, Балашов, Шиндер
Заря: Луис Филипе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тимчик (Лунев, 34), Майборода (Громов, 46), Хомченовский, Силас, Караваев, Арвеладзе (Харатин, 61), Михайличенко
Предупреждение: Тейшейра, 84, Дегтярев, 88, Шиндер, 89, Балашов, 90+3 - Михайличенко, 56
Обзор матча
Черноморец - Арсенал-Киев - 2:1
Голы: Мусолитин, 67, Коваль, 69 - Семенюк, 62
Черноморец: Литовченко, Мищенко, Грачев, Трубочкин, Норенков, Бабенко, Савченко, Леонов (Мусолитин, 65), Черний, Коваль, Семенов (Татарков, 77)
Арсенал-Киев: Ситало, Зозуля (Насонов, 52), Сагуткин, Дубинчак, Домбровский, Ореховский (Баланюк, 75), Семенюк, Майданевич, Вакулко (Нгейитала, 46), Акакпо, Фещук
Предупреждение: Дубинчак, 16 Коваль, 36, Савченко, 49, Баланюк, 77
Обзор матча
Александрия - Динамо - 2:1
Голы: Цуриков, 4, Запорожан, 56 (пен) - Вербич, 33
Александрия: Панькив - Шастал (Пашаев, 77), Бабогло, Бондаренко, Цуриков - Запорожан, Гречишкин - Ковалец (Довгий, 88), Банада, Задерака (Протасов, 58) - Ситало
Динамо: Бойко - Кендзера, Кадар, Сидорчук, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Русин, 64) - Вербич
Предупреждение: Задерака, Ситало, Ковалец, Запорожан - Шапаренко, Шепелев, Кендзера, Сидорчук, Бойко, Кадар
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Таблица сайта УПЛ
Накануне Карпаты проиграли Десне, Мариуполь победил Ворсклу, а Шахтер неожиданно не смог одолеть Львов.
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