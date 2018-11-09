09 ноября 2018, пятница

Динамо продлило контракты с тремя ключевыми игроками

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Виталий Миколенко стал основным защитником Динамо
Фото: ФК Динамо via Facebook

Виталий Миколенко стал основным защитником Динамо

Киевское Динамо подписало новые контракты со своими полузащитниками Николаем Шапаренко и Владимиром Шепелевым, а также защитником Виталием Миколенко.

Три футболиста подписали новые соглашения сроком на пять лет, сообщает официальный сайт Динамо.

На счету Шапаренко в этом сезоне 10 матчей. Шепелев провел за Динамо 16 матчей. Миколенко сыграл за Динамо в этом сезоне во всех турнирах 9 матчей.

Вчера, 8 ноября, киевское Динамо обыграло Ренн в третьем туре Лиги Европы со счетом 3:1, а Шапаренко и Миколенко записали на свой счет по голу.

Ранее Шапаренко и Миколенко попали в заявку сборной Украины на матчи против Словакии и Турции. Шепелев попал в резерв национальной команды.

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