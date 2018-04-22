Динамо продлило победную серию. Результаты матчей чемпионата Украины

В воскресенье, 22 апреля, состоялись три матча 28-го тура чемпионата Украины по футболу.

В верхней шестерке состоялись две игры. Заря прервала трехматчевую серию поражений, одержав волевую победу над Мариуполем. Пропустив в первом тайме, команда Юрия Вернидуба смогла переломить ход встречи после перерыва. Голами в составе победителей отметились Юри, Гордиенко и Громов.

Благодаря этой победе Заря сократила отставание от третьего места в турнирной таблице до четырех очков.

Заря — Мариуполь 3:1

Голы: Юри, 67, Гордиенко, 75, Громов, 90+2 — Мишнев, 30

Заря: Лунин — Тымчик, Чечер, Гордиенко, Опанасенко — Харатин (Фаупала, 51), Андриевский — Караваев, Силас, Громов (Лунев, 90+4) — Юри (Кочергин, 90+3).

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 31), Демири — Игнатенко (Дедечко, 64), Пихаленок — Чурко (Борячук, 77), Мишнев, Болбат — Тотовицкий.

Предупреждения: Юри — Тотовицкий, Яворский, Дава, Игнатенко, Белый, Дедечко.

Удаление: Кирюханцев, 80 (прямая красная карточка).

Киевское Динамо одержало седьмую победу подряд в матчах чемпионата Украины. Киевляне на выезде разгромили ровенский Верес и взяли реванш за предыдущее поражение на Арене Львов, которое как раз и является последним для киевлян в чемпионате. Одним из героев этого матча стал Артем Беседин, который оформил дубль.

Благодаря победе Динамо сохранило отставание в три очка от Шахтера в турнирной таблице Премьер-лиги.

Верес – Динамо 1:4

Голы: Жулио Сезар, 52 – Гармаш, 14, Беседин, 47, 53, Гонсалес, 90+3

Верес: Бандура – Симинин, Адамюк, Прыймак, Каменюка – Каленчук, Карасюк – Мягков, Степанюк, Западня (Морозенко, 76) – Жулио Сезар

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Буяльский, Шепелев (Алибеков, 76) – Цыганков (Гонсалес, 86), Гармаш (Ротань, 70), Вербич – Беседин

Предупреждения: Буяльский, Бурда

В нижней шестерке в воскресенье состоялся один матч. Карпаты на выезде обыграли Олимпик и оторвались от зоны вылета. Эта победа стала для львовян уже четвертой подряд в матчах Премьер-лиги.

Олимпик - Карпаты 0:2

Голы: Швед, 22, Карраскаль, 58

Олимпик: Кичак — Е. Пасич, Вакуленко, Снурницын, Немчанинов — Вукович, Цымбалюк — Балашов, Щедрый (Беленький, 46), Г. Пасич – Кисиль (Хомутов, 46).

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Федецкий, Нестеров, Гуцуляк – Вербный, Эрбес (Голодюк, 83) – Ди Франко, Карраскаль (Санчес, 67), Мякушко (Ременюк, 76) – Швед.

Предупреждения: Вакуленко, Е. Пасич, Цымбалюк — Федецкий, Карраскаль, Нестеров.

Напомним, накануне Шахтер обыграл Ворсклу и сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины.

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