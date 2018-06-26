Динамо продлило контракт с капитаном

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук продлил контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт "Бело-синих", новое соглашение 27-летнего хавбека рассчитано на пять лет и заканчивается в конце сезоне-2022/23.

Сидорчук выступает за Динамо с 2013 года, когда перешел в киевский клуб из запорожского Металлурга. В прошлом году после трансфера Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию он стал капитаном Динамо.

В прошедшем сезоне Сидорчук сыграл за киевский клуб всего 10 матчей, поскольку пропустил практически год из-за тяжелой травмы.

Накануне Динамо сделало предложение о трансфере нападающему аргентинского Расинга Брайану Мансилье.

Ранее бразильский полузащитник Данило дас Невес Пинейро, более известный как Че Че, стал игроком Динамо.

Позже стало известно, что бывший защитник Металлиста Папа Гуйе прошел медосмотр в киевском клубе перед своим переходом.

Сообщалось, что Бешикташ вызвал на предсезонный медосмотр украинского вратаря Дениса Бойко, несмотря на слухи о его переходе на полноценной основе в Динамо, где он провел предыдущие полгода на правах аренды.