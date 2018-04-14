14 апреля были сыграны первые поединки 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Центральным матчем было дерби между Шахтером и Динамо.
Несмотря на то, что хозяевами были горняки, инициативу в свои руки взяли именно динамовцы. Уже на 7-й минуте Кенджера пробил в перекладину после подачи с углового. Сразу после этого Марлос ответил неплохим обводящим ударом - мимо.
Первый тревожный звоночек для Давида Хочолавы прозвучал на 22-й минуте, когда он не справился с Артемом Бесединым и позволил тому пробить - мимо. А уже через пару минут защитник горняков отдал пас на Шабанова. Тот немного сблизился с защитой Шахтера и пробил в дальний угол - Пятов не справился.
Лишь после пропущенного мяча Шахтер взялся за дело, примерно за 10 минут создав около пяти моментов. Самыми опасными из них были удар Марлоса в перекладину и удар Ракицкого, после которого Бурде пришлось выносить мяч с ленточки ворот.
Во втором тайме игра больше перешла в центр поля, моментов было меньше, а борьбы больше. Сначала игроки пытались "посадить" друг друга на желтые, постоянно вступая в противоборства - особенно отметился Гармаш.
Шахтер пытался атаковать, но до реальных моментов доходило редко - реальную опасность горняки создали лишь на 70-й минуте, когда Алан Патрик пробивал со штрафного. но его удар прошел выше ворот.
В конце игры пошли разборки - во время первой Тайсон получил предупреждение, а во время второй он же повелся на провокацию Мбокани и получил красную карточку.
Как итог, киевляне приблизились к дончанам на расстояние одной победы - что ж, тем интереснее!
Шахтер – Динамо 0:1
Голы: Шепелев, 32
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Дентиньо, 70), Фред — Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон — Феррейра
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич — Гармаш (Мораес, 82) — Беседин (Мбокани, 65)
Удаления: Тайсон, 90+4
Во втором поединке дня встречались Мариуполь и Верес. несмотря на то, что преимуществом обладали именно игроки из Ровного, победил Мариуполь благодаря голам Чурко и Тотовицкого.
Мариуполь - Верес 2:0
Голы: Чурко, 3, Тотовицкий, 61
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири — Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76) — Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83) — Тотовицкий
Верес: Бандура — Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин — Каленчук, Карасюк — Кожанов, Степанюк, Западня — Кулиш (Морозенко, 17)
В прошлом туре Динамо справилось с Зарей, а Шахтер - с Вересом.
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