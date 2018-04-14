Удаления: Тайсон, 90+4

Во втором поединке дня встречались Мариуполь и Верес. несмотря на то, что преимуществом обладали именно игроки из Ровного, победил Мариуполь благодаря голам Чурко и Тотовицкого.

Мариуполь - Верес 2:0
Голы: Чурко, 3, Тотовицкий, 61

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири — Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76) — Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83) — Тотовицкий

Верес: Бандура — Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин — Каленчук, Карасюк — Кожанов, Степанюк, Западня — Кулиш (Морозенко, 17)

В прошлом туре Динамо справилось с Зарей, а Шахтер - с Вересом.