Единственный гол в дерби забил Шепелев (на фото - по центру)

14 апреля были сыграны первые поединки 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Центральным матчем было дерби между Шахтером и Динамо.

Несмотря на то, что хозяевами были горняки, инициативу в свои руки взяли именно динамовцы. Уже на 7-й минуте Кенджера пробил в перекладину после подачи с углового. Сразу после этого Марлос ответил неплохим обводящим ударом - мимо.

Первый тревожный звоночек для Давида Хочолавы прозвучал на 22-й минуте, когда он не справился с Артемом Бесединым и позволил тому пробить - мимо. А уже через пару минут защитник горняков отдал пас на Шабанова. Тот немного сблизился с защитой Шахтера и пробил в дальний угол - Пятов не справился.

Лишь после пропущенного мяча Шахтер взялся за дело, примерно за 10 минут создав около пяти моментов. Самыми опасными из них были удар Марлоса в перекладину и удар Ракицкого, после которого Бурде пришлось выносить мяч с ленточки ворот.

Во втором тайме игра больше перешла в центр поля, моментов было меньше, а борьбы больше. Сначала игроки пытались "посадить" друг друга на желтые, постоянно вступая в противоборства - особенно отметился Гармаш.

Шахтер пытался атаковать, но до реальных моментов доходило редко - реальную опасность горняки создали лишь на 70-й минуте, когда Алан Патрик пробивал со штрафного. но его удар прошел выше ворот.

В конце игры пошли разборки - во время первой Тайсон получил предупреждение, а во время второй он же повелся на провокацию Мбокани и получил красную карточку.

Как итог, киевляне приблизились к дончанам на расстояние одной победы - что ж, тем интереснее!

Шахтер – Динамо 0:1

Голы: Шепелев, 32

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Дентиньо, 70), Фред — Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон — Феррейра

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич — Гармаш (Мораес, 82) — Беседин (Мбокани, 65)