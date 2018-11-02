02 ноября 2018, пятница

Динамо приблизилось к подписанию нигерийского полузащитника - СМИ

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Идову с сентября 2018 года выступает за Палангу
Фото: ФК Портленд Тимберс

Идову с сентября 2018 года выступает за Палангу

Динамо близко к подписанию нигерийского полузащитника Акинджиде Идову, передает Footballlive.ng.

О том, на каких условиях ожидается трансфер 22-летнего футболиста литовской Паланги в украинский клуб, не сообщается.

Игрок выступает за балтийскую команду с сентября 2018 года. За это время он провел четыре поединка в местном первенстве с учетом матча плей-офф.

До этого центральный полузащитник выступал за вторую команду американского Портленд Тимберс, а также молдавскую Сперанцу Ниспорены.

В активе футболиста 15 поединков в составе сборных Нигерии в возрасте до 17 и 20 лет. Согласно Transfermarkt, его стоимость оценивается в 100 тыс. евро.

Сообщалось, что полузащитник бразильского Фламенго Лукас Пакета, интерес к которому Динамо и Шахтеру приписывали СМИ, в январе 2019 года перейдет в Милан.

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