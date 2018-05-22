Динамо приблизилось к подписанию бразильского полузащитника - СМИ

Переговоры по трансферу Че Че (справа) в Динамо находятся на финальной стадии

Динамо близко к подписанию бразильского полузащитника Палмейраса Данило Невеша (Че Че), сообщает FotballHub.

По информации портала, переговоры по трансферу 25-летнего исполнителя в киевский клуб находятся на финальной стадии.

Как пишет медиа, футболист отличается универсализмом, поэтому способен закрыть несколько позиций - в опорной зоне, в центре полузащиты (привычное амплуа), а также на правом фланге обороны.

Финансовые детали потенциального перехода не сообщаются. Согласно авторитетному сайту transfermarkt.com, полузащитник оценивается в 3,75 млн евро.

Сообщалось, что полузащитник Сергей Рыбалка возвращается в Динамо после завершения аренды в турецком Сивасспоре.

Ранее появилась информация, что киевский клуб намерен за 5 млн евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду,