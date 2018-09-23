Динамо прервало серию без побед, Шахтер разгромил Черноморец. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В воскресенье, 23 сентября, тремя матчами завершился девятый тур чемпионата Украины по футболу.

Киевское Динамо прервало свою трехматчевую серию без побед в чемпионате Украины, на своем поле разгромив черниговскую Десну. Гости держались практически тайм, но на последних минутах первой половины встречи пропустили от Никиты Бурды, который забил после стандарта.

После перерыва киевляне забили еще трижды - голами отметились Беньямин Вербич, Томаш Кендзера и Виктор Цыганков. Благодаря этой победе киевляне вернулись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Динамо – Десна 4:0

Гол: Бурда, 45, Вербич, 68, Кендзера, 74, Цыганков, 87

Динамо: Бойко – Кендзера (Буэно, 77), Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский (Дуэлунд, 86), Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 80) – Цыганков, Вербич, Морозюк

Десна: Паст – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д.Фаворов, Огиря, Коберидзе (Банасевич, 89), Картушов — А.Фаворов (Старенький, 72) – Безбородько (Хлебас, 67)

Предупреждения: Гармаш — Братков

Обзор матча

Донецкий Шахтер в отчетном туре также одержал разгромную победу. В Харькове "горняки" забили три безответных мяча в ворота Черноморца. Все они пришлись на второй тайм. Счет открыл Жуниор Мораес, затем Иван Трубочкин отправил мяч в свои ворота, а точку в игре поставил Тайсон.

Преимущество Шахтера над Динамо в турнирной таблице УПЛ составляет семь очков, но у киевлян еще есть игра в запасе.

Шахтер — Черноморец 3:0

Голы: Мораес, 58, Трубочкин, 60 (в свои ворота), Тайсон, 82

Шахтер: Шевченко — Бутко (Данченко, 83), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко (Кайоде, 70) — Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрик, 78) — Мораес.

Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко, Мусолитин — Леонов (Татарков, 83), Бабенко, Чорний (Норенков, 73) — Коваль (Штогрин, 64).

Предупреждения: Мораес, Майкон — Рыжук, Бабенко.

Обзор матча

В последнем матче игрового дня Ворскла на своем поле на последних минутах вырвала победу над Зарей. Обменявшись голами во втором тайме, команды удерживали ничейный счет до компенсированного времени, когда победу Ворскле принес автогол Василия Приймы. За несколько минут до этого Вячеслав Шарпар не реализовал пенальти.

Благодаря трем победам подряд Ворскла поднялась уже на четвертое место в турнирной таблице.

Ворскла — Заря 2:1

Голы: Ребенок, 65, Прийма, 90 (в свои ворота) — Караваев, 71.

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур — Кобахидзе (Сергийчук, 42), Кравченко (Скляр, 74), Шарпар, Ребенок — Кулач (Карека, 83) — Коломоец.

Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Прийма, Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Рафаэль (Лунев, 85), Леднев (Кочергин, 72) — Громов (Леонардо, 66).

Предупреждения: Чеснаков, Даллку, Кулач, Сергийчук, Шуст — Михайличенко, Рафаэль, Караваев.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Напомним, накануне в чемпионате Украины Львов и Карпаты не смогли выявить сильнейшего в галицком дерби, а Арсенал-Киев уступил Олимпику. После этого поражения в отставку подал главный тренер киевской команды Фабрицио Раванелли.

Турнирное положение

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