Динамо потеряло основного защитника на матч Лиги Европы - СМИ
Основной защитник Динамо Тамаш Кадар не сыграет в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, сообщает FootballHub.
По информации медиа, 28-летний венгерский футболист заболел, поэтому не поможет киевской команде в поединке, который состоится в Греции.
Кроме того, вице-чемпиону Украины не помогут защитник Йосип Пиварич, полузащитники Миккель Дуэлунд, Витор Буэно и нападающий Артем Беседин.
Недавно защитник Динамо Лука Лочошвили перешел в словацкую Жилину.
Перед этим испанский Кадис объявил о подписании защитника Динамо Александара Пантича.