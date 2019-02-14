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Динамо потеряло основного защитника на матч Лиги Европы - СМИ

Сегодня, 14:28
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EPA

Кадар (слева) не сыграет из-за болезни

Основной защитник Динамо Тамаш Кадар не сыграет в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса, сообщает FootballHub.

По информации медиа, 28-летний венгерский футболист заболел, поэтому не поможет киевской команде в поединке, который состоится в Греции.

Кроме того, вице-чемпиону Украины не помогут защитник Йосип Пиварич, полузащитники Миккель Дуэлунд, Витор Буэно и нападающий Артем Беседин.

Недавно защитник Динамо Лука Лочошвили перешел в словацкую Жилину.

Перед этим испанский Кадис объявил о подписании защитника Динамо Александара Пантича.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига Европы Футбол

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