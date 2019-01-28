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Динамо потеряло еще одного ключевого игрока на длительный срок - СМИ

Вчера, 18:55
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Йосип Пиварич via Instagram

Восстановление Пиварича займет 4-5 месяцев

Основной защитник Динамо хорват Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок и в ближайшее время будет прооперирован, сообщает Динамо Киев от Шурика .

Защитник получил травму в товарищеском матче против чешской Спарты (2:3) на тренировочных сборах в Марбелье.

Ожидается, что восстановление после операции, которая, вероятно, пройдет в Мадриде, займет 4-5 месяцев. Таким образом, Пиварич уже не сыграет за Динамо в этом сезоне.

На днях Динамо на три месяца потеряло нападающего Артема Беседина, который получил травму ахиллова сухожилия.

Теги:   Спорт Футбол Травма ФК Динамо (Киев)

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