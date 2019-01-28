Динамо потеряло еще одного ключевого игрока на длительный срок - СМИ Вчера, 18:55 582 Цей матеріал також доступний українською Йосип Пиварич via Instagram Восстановление Пиварича займет 4-5 месяцев Йосип Пиварич via Instagram

Основной защитник Динамо хорват Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок и в ближайшее время будет прооперирован, сообщает Динамо Киев от Шурика .

Защитник получил травму в товарищеском матче против чешской Спарты (2:3) на тренировочных сборах в Марбелье.

Ожидается, что восстановление после операции, которая, вероятно, пройдет в Мадриде, займет 4-5 месяцев. Таким образом, Пиварич уже не сыграет за Динамо в этом сезоне.

На днях Динамо на три месяца потеряло нападающего Артема Беседина, который получил травму ахиллова сухожилия.