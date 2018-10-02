Динамо потеряло ключевого игрока накануне матча в Лиге Европы - СМИ

Ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич получил травму перед выездным матчем команды во втором туре группового этапа Лиги Европы против Яблонца 4 октября, сообщает FootballHub.
По информации медиа, словенский футболист уже прошел медобследование, по итогам которого его участие в поединке против чешского клуба подвергается сомнению.
Какое именно повреждение получил атакующий игрок киевского коллектива, а также насколько серьезна его травма, не сообщается.
В нынешнем сезоне Вербич провел 16 матчей за Динамо. В его активе пять голов и две результативные передачи.
На прошлой неделе основной нападающий киевского клуба Артем Беседин спустя месяц восстановился после травмы накануне игры 10-го тура украинского чемпионата против Арсенала и поединка против Яблонца.
В новом сезоне форвард провел за киевский коллектив восемь поединков. В его активе один гол и две результативные передачи.
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