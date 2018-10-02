02 октября 2018, вторник

Динамо потеряло ключевого игрока накануне матча в Лиге Европы - СМИ

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Участие Вербича в матче против Яблонца под вопросом

Участие Вербича в матче против Яблонца под вопросом

Ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич получил травму перед выездным матчем команды во втором туре группового этапа Лиги Европы против Яблонца 4 октября, сообщает FootballHub.

По информации медиа, словенский футболист уже прошел медобследование, по итогам которого его участие в поединке против чешского клуба подвергается сомнению.

Какое именно повреждение получил атакующий игрок киевского коллектива, а также насколько серьезна его травма, не сообщается.

В нынешнем сезоне Вербич провел 16 матчей за Динамо. В его активе пять голов и две результативные передачи.

На прошлой неделе основной нападающий киевского клуба Артем Беседин спустя месяц восстановился после травмы накануне игры 10-го тура украинского чемпионата против Арсенала и поединка против Яблонца.

В новом сезоне форвард провел за киевский коллектив восемь поединков. В его активе один гол и две результативные передачи.

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