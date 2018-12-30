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Динамо потеряло еще одну трансферную цель - СМИ

Сегодня, 22:23
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Вакун Байо был среди потенциальных трансферов Динамо

Фото: ФК ДАК

Нападающий словацкого клуба ДАК 1904 Вакун Байо, которым интересовалось киевское Динамо, близок к переходу в шотландский Селтик, сообщает Daily Star.

Сообщается, что Селтик уже согласовал все детали трансфера Вакуна Байо. Переход ивуарийского форварда должен состояться уже этой зимой и обойдется Селтику в 2 млн евро.

В этом сезоне Байо сыграл за ДАК в 25 матчах, в которых забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что греческий Олимпиакос, с которым Динамо сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, договорился о приобретении аргентинского форварда Франко Сольдан, которым интересовался киевский клуб.

Перед этим СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашид Алиуи главной трансферной целью киевского Динамо.

Также среди потенциальных трансферов Динамо числятся Фран Соль (Виллем ІІ, Нидерланды) и Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия).

Теги:   ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

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