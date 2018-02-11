Динамо поставило точку в вопросе подписания молдавского полузащитника - СМИ

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Дан Спэтару не подошел Динамо

Дан Спэтару не подошел Динамо

Молдавский полузащитник Дан Спэтару не подошел тренерскому штабу киевского Динамо, сообщает Динамомания.

По информации источника, 23-летний хавбек уже покинул расположение команды, которая находится на тренировочном сборе в Испании, и вернулся в Кишинев.

На просмотре Спэтару успел провести два контрольных матча за Динамо на позиции левого полузащитника.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что Спэтару оказался в числе игроков первой команды Динамо. 23-летний футболист был включен в число полузащитников коллектива под 18-м номером.

 

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