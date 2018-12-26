Динамо попало в число лучших клубов в истории Лиги чемпионов Сегодня, 22:08 86 Цей матеріал також доступний українською В этом сезоне выступает в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг клубов, основанный на достижениях команд в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов с 1955 по 2018 год, в котором Динамо заняло 12-е место.

Динамо опередило такие именитые клубы как Интер (Италия), Челси (Англия), Атлетико (Испания) Боруссия Дортмунд (Германия) и других, сообщает официальный сайт УЕФА.

Динамо сыграло в Лиге чемпионов, которая до 1992 года называлась Кубок Европейских чемпионов, 231 матч, набрав 240 очков. Киевский клуб одержал 97 побед, 51 раз сыграл вничью и 83 поединки проиграл.

Донецкий Шахтер разместился в рейтинге на 31-й строчке. Днепр занял 172-е место, Заря стала 279-й, Металлист оказался на 329-й позиции, Таврия заняла 340-е место.

Лидером стал мадридский Реал, второе место заняла мюнхенская Бавария, а тройку лучших замкнула Барселона.

Топ-15 лучших клубов:

Ранее Динамо и Шахтер получили соперников в 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы.