Динамо получило внутреннее усиление перед киевским дерби и матчем Лиги Европы - СМИ

Основной нападающий Динамо Артем Беседин спустя месяц восстановился после травмы накануне игры 10-го тура украинского чемпионата против Арсенала и поединка второго тура группового раунда Лиги Европы против Яблонца, сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации медиа, 22-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе команды в четверг, 27 сентября, и работает безо всяких ограничений.

Игрок атаки месяц находился в лазарете из-за мышечно-сухожильного повреждения, которое получил в конце августа.

Вместе с тем, отмечает портал, форварду еще нужно некоторое время для возвращения утраченных физических, а также игровых кондиций. Пока что клуб планирует использовать игрока в матче молодежных команд Динамо и Арсенала.

В новом сезоне Беседин провел за киевский коллектив восемь поединков. В его активе один гол и две результативные передачи.

7 сентября сообщалось, что нападающий восстановится после травмы через неделю-полторы. Ожидалось, что форвард выйдет на поле в матче против Зари 16 сентября, но этого не случилось.