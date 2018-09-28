28 сентября 2018, пятница

Динамо получило внутреннее усиление перед киевским дерби и матчем Лиги Европы - СМИ

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Беседин (справа) вернулся к тренировкам в общей группе

Беседин (справа) вернулся к тренировкам в общей группе

Основной нападающий Динамо Артем Беседин спустя месяц восстановился после травмы накануне игры 10-го тура украинского чемпионата против Арсенала и поединка второго тура группового раунда Лиги Европы против Яблонца, сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации медиа, 22-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе команды в четверг, 27 сентября, и работает безо всяких ограничений.

Игрок атаки месяц находился в лазарете из-за мышечно-сухожильного повреждения, которое получил в конце августа.

Вместе с тем, отмечает портал, форварду еще нужно некоторое время для возвращения утраченных физических, а также игровых кондиций. Пока что клуб планирует использовать игрока в матче молодежных команд Динамо и Арсенала.

В новом сезоне Беседин провел за киевский коллектив восемь поединков. В его активе один гол и две результативные передачи.

7 сентября сообщалось, что нападающий восстановится после травмы через неделю-полторы. Ожидалось, что форвард выйдет на поле в матче против Зари 16 сентября, но этого не случилось.

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