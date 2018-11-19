Динамо получило внутреннее усиление атаки

Беседин (справа) заявил, что его уже не беспокоит травма

Основной нападающий Динамо Артем Беседин вернулся в строй команды после более месячного отсутствия из-за травмы.

В интервью официальному сайту киевского клуба после товарищеской встречи против Олимпика футболист заявил, что его уже не беспокоит нога. В то же время он считает, что ему еще нужно перестраховаться и поберечься.

"Сегодня провел первый матч после очень длительной паузы. Сыграл один тайм, чувствовал себя нормально. Самое главное, что сейчас уже никаких дискомфортных ощущений нет", - добавил Беседин.

Форвард выразил убеждение, что сама травма уже позади, и теперь его первоочередная задача - восстановить утраченные кондиции и плавно вклиниться в игровой ритм.

10 октября сообщалось, что нападающий киевской команды выбыл из-за повреждения на три недели.

Ранее из-за этой же травмы Беседин пропустил месяц и восстановился в конце сентября накануне игры 10-го тура украинского чемпионата против Арсенала.