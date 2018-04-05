Динамо получило ощутимое подкрепление перед матчами против Зари и Шахтера

Вербич (справа) и Гонсалес (в центре) уже в строю Динамо

Сразу пятеро игроков Динамо вернулись к тренировкам в общей группе перед поединками 26-го и 27-го туров украинской Премьер-лиги против Зари и Шахтера.

Согласно фотогалерее на официальном сайте киевского клуба, в строю команды уже находятся вратарь Георгий Бущан, полузащитники Беньямин Вербич и Дерлис Гонсалес, а также нападающие Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес.

Поединок Динамо - Заря состоится 7 апреля в 14.00. Матч Шахтер - Динамо пройдет 14 апреля в 17.00. Время - киевское.

Недавно полузащитник Динамо Виктор Цыганков был признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков.

20-летний футболист набрал 74% голосов, второе место занял вратарь Денис Бойко (8%), третье – нападающий Артем Беседин (6%).

В марте бело-синие провели пять официальных матчей - три в рамках Премьер-лиги и два в Лиге Европы. Цыганков в марте забил три гола и сделал четыре ассиста.