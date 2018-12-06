Динамо положило глаз на голландского нападающего - медиа
Динамо заинтересовалось нападающим бельгийского Остенде Рихайро Живковичем, сообщает Het Nieuwsblad.
По информации издания, 22-летний голландский футболист может перейти в украинский клуб в январе 2019 года, поскольку Остенде не будет противиться трансферу.
Как отмечает медиа, бельгийский клуб недоволен выступлениями Живковича, который отметился лишь тремя забитыми мячами в текущем году.
По данным Het Nieuwsblad, нападающий заинтересовал Динамо после поединка молодежных сборных Нидерландов и Украины, в котором первая победила 3:0, а форвард провел два гола.
Остенде приобрел футболиста у нидерландского Аякса за 1,2 миллиона евро. Согласно изданию, клуб хотел бы облегчить зарплатную ведомость с помощью продажи Живковича.
Сообщалось, что Динамо заинтересовано в приобретении воспитанника Реала нападающего Франа Соля, который в данный момент выступает за нидерландский Виллем II.