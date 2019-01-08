Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андрей Смирнов
Москва мечет фейки
Игорь Гут
10 мыслей о мире после новогодней перезагрузки
Кристина Бердинских
Избирательная кампания сюрпризов
Дмитрий Кулеба
Война за власть и сеяние страха

Динамо положило глаз на аргентинского нападающего - СМИ

Сегодня, 18:04
103
Цей матеріал також доступний українською

Динамо делало предложение по Миересу (слева) - медиа

Фото: ФК Истра 1961

Динамо заинтересовалось услугами нападающего хорватской Истры 1961 Рамона Миереса, сообщает Novilist.hr.

По информации издания, украинская сторона среди других клубов сделала предложение по 21-летнему аргентинскому футболисту.

Согласно данным медиа, Истра намерена максимально заработать на потенциальном трансфере, даже несмотря на то, что игрок выступает на правах аренды и принадлежит аргентинскому Тигресу.

Вместе с тем, как сообщает FootballHub, Динамо не интересуется Рамоном Миересом, который в 13 матчах за хорватскую команду в этом сезоне забил восемь мячей.

Ранее СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашида Алиуи главной трансферной целью киевского клуба.

Также среди потенциальных трансферов Динамо указываются Фран Соль (Виллем ІІ, Нидерланды), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия) и Вакун Байо (ДАК 1904, Словакия). Позже появилась информация, что вице-чемпион Украины заинтересовался нападающим нидерландской Фортуны Андрием Новаковичем.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Спорт/Футбол

Сегодня, 14:14

article_img
Экс-конкурент Ярмоленко за 65 млн евро перешел в Челси

Выбор редакции

Техно/Игры

Сегодня, 10:13

article_img
Постреляем? Самые ожидаемые игры 2019 года
Радио НВ/Справа двох

Сегодня, 10:44

article_img
Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира