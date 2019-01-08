Динамо положило глаз на аргентинского нападающего - СМИ Сегодня, 18:04 103 Цей матеріал також доступний українською Динамо делало предложение по Миересу (слева) - медиа Фото: ФК Истра 1961

Динамо заинтересовалось услугами нападающего хорватской Истры 1961 Рамона Миереса, сообщает Novilist.hr.

По информации издания, украинская сторона среди других клубов сделала предложение по 21-летнему аргентинскому футболисту.

Согласно данным медиа, Истра намерена максимально заработать на потенциальном трансфере, даже несмотря на то, что игрок выступает на правах аренды и принадлежит аргентинскому Тигресу.

Вместе с тем, как сообщает FootballHub, Динамо не интересуется Рамоном Миересом, который в 13 матчах за хорватскую команду в этом сезоне забил восемь мячей.

Ранее СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашида Алиуи главной трансферной целью киевского клуба.

Также среди потенциальных трансферов Динамо указываются Фран Соль (Виллем ІІ, Нидерланды), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия) и Вакун Байо (ДАК 1904, Словакия). Позже появилась информация, что вице-чемпион Украины заинтересовался нападающим нидерландской Фортуны Андрием Новаковичем.