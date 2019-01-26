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Динамо положило глаз на защитника бельгийского клуба - СМИ

Вчера, 21:11
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EPA

Андерлехт хочет избавиться от Враньеша - медиа

Динамо заинтересовалось игроком обороны Андерлехта Огненом Враньешем, сообщает La Dernière Heure.

По информации издания, бельгийская сторона намерена избавиться от 29-летнего боснийского футболиста и контактирует с другими клубами по поводу трансфера.

Как отмечает медиа, вице-чемпион Украины - только один из претендентов на игрока обороны, который отправлен в дублирующий состав брюссельской команды.

Недавно СМИ узнали, что нападающий белградского Партизана Рикарду Гомеш вернулся в сферу интересов Динамо.

Собщалось, что Динамо рассматривает футболиста Партизана среди четверых потенциальных новичков в атаке команды.

По информации главного редактора журнала Футбол Артема Франкова, украинский клуб планирует подписать еще двух игроков после приобретения нападающего Франа Соля.

Теги:   Андерлехт Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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