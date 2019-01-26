Динамо положило глаз на защитника бельгийского клуба - СМИ Вчера, 21:11 463 Цей матеріал також доступний українською EPA Андерлехт хочет избавиться от Враньеша - медиа EPA

Динамо заинтересовалось игроком обороны Андерлехта Огненом Враньешем, сообщает La Dernière Heure.



По информации издания, бельгийская сторона намерена избавиться от 29-летнего боснийского футболиста и контактирует с другими клубами по поводу трансфера.

Как отмечает медиа, вице-чемпион Украины - только один из претендентов на игрока обороны, который отправлен в дублирующий состав брюссельской команды.

Недавно СМИ узнали, что нападающий белградского Партизана Рикарду Гомеш вернулся в сферу интересов Динамо.

Собщалось, что Динамо рассматривает футболиста Партизана среди четверых потенциальных новичков в атаке команды.

По информации главного редактора журнала Футбол Артема Франкова, украинский клуб планирует подписать еще двух игроков после приобретения нападающего Франа Соля.